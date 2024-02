NFL kaschiert Halftime-Patzer: Kritik von den Fans

Was war denn da los? Das werden sich wohl einige NFL-Fans gedacht haben, als Alicia Keys, Überraschungsgast in der Halftime Show des diesjährigen Super Bowls, den ersten Ton ihres Auftritts versemmelte. Im anschließenden von der Liga veröffentlichten Video der Show war von dem Patzer jedoch nichts mehr zu hören. In den sozialen Medien reagierten die Nutzer irritiert.