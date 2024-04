Box-Skandal: „Wie im schlechtesten Rocky-Film“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“. Diesmal Themen in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: der Box-Skandal in der Wiener Steffl Arena um dem Titelkampf von Mansur Elsaev („Wie in den schlechtesten Rocky-Filmen“), Red Bull Salzburg, Sturm Graz, Rapid, Bayern München, Marcel Sabitzer, Max Verstappen, Zhou Guanyu und der Wien-Marathon.