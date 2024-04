CL: Kampf ums Halbfinale ++ Eishockey-Showdown?

Dominic Thiem verliert sein Erstrunden-Spiel in München, in der heimischen Eishockey-Liga könnte im Finale bereits heute eine Entscheidung fallen und Vorgeschmack auf die bevorstehenden Viertelfinal-Paarungen in der HLA Meisterliga – das und noch mehr sind unsere Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 16. April.