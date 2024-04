Victoria Hudson zählt bei den Olympischen Sommerspielen in Paris zu den großen österreichischen Medaillenhoffnungen. Im Bundessport- und Freizeitzentrum in der Südstadt spricht die Speerwerferin über das bevorstehende Jahr und die neue Ausgangsposition. Als aktuell Weltranglisten-Vierte ist die 27-Jährige in der Welt-Elite angekommen, als WM-Fünfte im Vorjahr will sie sich weiter nach oben orientieren. „Es wäre falsch, mich nach unten zu orientieren“, unterstreicht Hudson, die den nächsten Schritt setzen möchte.