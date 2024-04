Streif bezwungen: „War natürlich eine Sensation“

Elisabeth Aigner im krone.at-Interview. Im Rahmen der Bounce Fight Night sprach die Niederösterreicherin, die als Guide gemeinsam mit ihrer Schwester Veronika im Para-Ski-Weltcup an den Start geht, über ihr Interesse am Box-Sport, die Erfolge der abgelaufenen Saison (Kristall in Slalom und Riesenslalom) sowie ihren Start auf der Streif in Kitzbühel.