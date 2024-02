10.000 Jahre alter Steinwall in Ostsee entdeckt

Steinzeit-Bauwerk liegt in 21 Metern Tiefe

Der Wall liegt rund zehn Kilometer nordwestlich der Stadt Rerik in etwa 21 Metern Tiefe. Er besteht aus fast 1700 Steinen, ist 971 Meter lang, bis zu zwei Meter breit und meist unter einem Meter hoch. Die Struktur wurde vor etwa 8500 Jahren von der Ostsee überflutet. Etwas Vergleichbares gebe es in Europa nicht, schrieb die Forschergruppe.