Tagebuch aus dem Krieg

„Das Einzige, was schlimmer ist als völlige Verzweiflung, ist die Verzweiflung, gepaart mit einem Gefühl der Hoffnung“, schreibt der 35-jährige Ziad in seinem Tagebuch, das er seit Anfang des Kriegs aus dem Gazastreifen an den „Guardian“ schickt. Notizen aus einer Hölle, wie wir sie uns kaum vorstellen können. „Es ist, als ob dir jemand den Kopf unter Wasser drückt und dich dann für wenige Sekunden Luft schnappen lässt. Das ist, was wir durchmachen müssen: ein bitterer Moment nach dem anderen, mit einer Ahnung des Guten.“