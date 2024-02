Kultursommer mit Kabarett und Fußball-Euro

Ideen für die Zukunft

Vitasek selbst hat bereits konkrete Ideen für die Weiterentwicklung. Ein Thema sind dabei auch wieder Theaterproduktionen. Mit dem früheren Ensemble von Frank Hoffmann will er Gespräche führen. „Wir werden schauen, ob uns was einfällt, aber das ist erst Zukunftsmusik ab 2026“, so der Intendant. Hingegen gab es bereits Gespräche mit dem Wiener Rabenhof Theater über Kooperationen. Allerdings werde es aber frühestens ab 2025/26 soweit sein.