Eisbullen holen alten Bekannten zurück

Vor seiner Zeit bei den Eisbullen spielte der Däne bereits eine Saison mit den Vienna Capitals in der ICE Hockey League und hat sein Land auch bei den olympischen Spielen in Beijing 2022 vertreten (1 Tor, 1 Assist in 5 Spielen). Mit dem IF Björklöven kam Meyer in der laufenden Saison in 43 Spielen auf 12 Tore und 15 Assists.