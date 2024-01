„Wir waren die Stars, jetzt haut man auf uns hin“

„Wir sparen ein, was geht“

Den Gürtel enger schnallen, lautet die Devise. „Wir sparen ein, was geht. Wir hatten zwar letztes Jahr ein deutlich positives Ergebnis, sind aber weit nicht im Plan.“ Dass die Lebensmittelbranche wegen der Preiserhöhungen ins Kreuzfeuer geriet, wurmt Hackl: „Wir versuchen alles zu tun, damit wir die Produktion in Österreich halten - und was bekommt man dafür? Man haut auf uns hin.“ Nachsatz: „In der Covid-Krise waren wir noch die Stars, da waren Regionalität, Verfügbarkeit und Qualität wichtig. Jetzt ist das anders.“