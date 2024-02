„Die Leute werden wahnsinnig gemacht vor dem Wolf“

Ein solcher aufregender Fall kursierte vor wenigen Tagen in den Medien. In einem kleinen Dorf in Trentino in Italien kam ein Wolf einer Mutter gefährlich nahe. Ohne jede Scheu lief das allen Anschein nach noch junge Wildtier mitten über die Loipe im italienischen Fassatal und ließ sich auch nicht durch mehrere Hobbysportler stören, die gerade über das Schneeband liefen „Diesmal ist ja nichts passiert, aber wer weiß, ob die nächste Begegnung ebenso harmlos verläuft“, heißt es von Gemeindevertretern des Ortes Pozza di Fassa. Der Wolf soll durch Menschenhand so zutraulich geworden sein. Laut dem Nachrichtenportal „Südtirol News“ hätten Wanderer das Tier sogar gefüttert und laufend Fotos mit ihm gemacht.