UN-Kommissar kritisiert „kollektive Bestrafung“

Türk: UNRWA-Hilfe kann „keiner ersetzen“

Außerdem verteidigt Türk das in die Kritik geratene Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge. „UNRWA erfüllt eine extremst wichtige humanitäre Arbeit“. Diese Hilfe könne „keiner ersetzen“. Einigen Mitarbeitern des Hilfswerks wurde zur Last gelegt, an den Terrorakten der islamistischen Hamas vom 7. Oktober in Israel beteiligt gewesen zu sein, bei denen rund 1.200 Israels getötet und über 200 verschleppt worden waren. UNRWA-Chef Philippe Lazzarini wird bei dem Treffen in Brüssel ebenfalls erwartet.