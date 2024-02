Streit eskalierte: Ex-Frau mit Füßen getreten

„Hätten Sie sich nicht anders zur Wehr setzen können?“, will der Richter wissen. „Ich habe mich seit der Scheidung an alles gehalten, worum sie mich gebeten hat“, so der 49-Jährige. Seine ehemalige Angetraute allerdings - vor allem was die Kinder betrifft - nicht. Im Zeugenstand klaffen bei der Frau dann Erinnerungslücken. Auch auf welchem Fuß die blauen Flecken zu sehen waren, weiß sie nicht mehr.