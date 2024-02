So wird sicheres Einkaufen garantiert

Nach mehrmaligen Ausschreitungen in der Millennium City stellt sich die Frage, ob sicheres Einkaufen in Wien noch möglich ist. Natürlich kommt es auch auf den Standort und das Klientel an. Die Lugner City lässt sich nach diesen Parametern nach am besten vergleichen. Geht es hier genauso schlimm zu oder was läuft hier besser? Indes haben wir uns die erfolgreichsten Wiener Shoppingtempel angeschaut. Das und weitere spannende Themen lesen heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.