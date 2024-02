Mama sammelt Spenden für schwerkranken Sohn (9)

Bei der Geburt die Nabelschnur zweimal um den Hals gewickelt, Down Syndrom, Deformierung der Wirbelsäule, grauer Star an beiden Augen: Der neunjährige Konstantin aus Ebreichsdorf im Bezirk Baden braucht aufgrund seiner Erkrankungen die volle Aufmerksamkeit von Mama Melanie Wagner (33). An einen normalen Job ist da nicht zu denken.