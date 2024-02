Mann hantierte mit Treibstoff und rauchte daneben

Der Mann wollte anscheinend seine Motorsäge betanken - dafür hantierte er in den frühen Morgenstunden am Samstag in einem Wolfsberger Mehrparteienhaus mit Treibstoff. „Er wollte eine Flasche befüllen, rauchte aber gleichzeitig. So kam es zu einer Stichflamme“, heißt es seitens der Polizei. „Der 44-jährige Mieter, seine Freundin und ein Gast konnten mit ihrem Hund schnell die Wohnung im Erdgeschoss verlassen, die sofort in Flammen stand.“ Die Wolfsberger Feuerwehr wurde um 4.18 Uhr alarmiert und rückte gleich zum Einsatzort aus. Dort wurde sie von den Feuerwehren St. Margarethen und St. Johann unterstützt.