Horrende Geldstrafen für „Raser“ in Italo-Badeort

„Ich find’ das super. Ich möchte auch nicht neben halb nackten Menschen essen, die vielleicht auch noch verschwitzt vom Strand sind“, so Lignano-Stammgast Nicole L. zur „Krone“. Abgesehen davon, dass so ein „Bikini-Verbot“ in Italien nicht neu ist, viele Badeorte wie Grado dieses bereits haben. Beim Erstverstoß droht eine 25 € Strafe, Wiederholungstäter können bis zu 500 € verrechnet werden. Wohl aber kein Zufall, dass die Vorschrift rechtzeitig, 14 Tage vor dem Pfingst-Partywochenende in Lignano eingeführt wird. An dem man heuer noch strenger gegen Eskalationen vorgehen will.