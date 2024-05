Camper gemietet und nie wieder zurückgebracht

Deutsche Polizei eingeschaltet

„Der Villacher verfolgte das Signal des GPS-Trackers und konnte dadurch den letzten gesendeten Standort des Fahrzeuges in Deutschland lokalisieren. In Kooperation mit Polizeibeamten in Deutschland wurde Nachschau gehalten. „Noch laufen die Ermittlungen“, schildert die heimische Polizei. Das Fahrzeug beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.