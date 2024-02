Flucht aus der Ukraine, Syrien und Afghanistan

Top 3-Länder: Ukraine, Syrien und Afghanistan

5091 Klienten sind derzeit in der Grundversorgung in Tirol – 2652 Ukraine-Vertriebene und 2439 Asylwerber. Davon sind 66% organisiert und 28% privat untergebracht (6% Sonderbetreuung). Die Top 5-Herkunftsländer waren 2023: Ukraine, Syrien, Afghanistan, Somalia und die Türkei. Das Land erfüllt die Quote aktuell zu 79,40%.