Sanitäter bei israelischem Beschuss getötet

US-Außenministeriumssprecher Vedant Patel sagte hingegen, dass die US-Regierung bisher noch keine Beweise für eine „ernsthafte Planung“ eines israelischen Einsatzes in Rafah gesehen habe. Einen solchen Einstz „ohne Planung und wenig Nachdenken“ in einem Gebiet vorzunehmen, in dem eine Million Menschen Zuflucht suchten, „wäre eine Katastrophe“, sagte er weiter. Die USA würden das nicht unterstützen.