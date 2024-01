UNO warnt: „Katastrophale“ Folgen im Gazastreifen

13 Mitarbeiter von UNRWA stehen im Verdacht, in den beispiellosen Angriff der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober verstrickt gewesen zu sein. Österreich und andere Staaten - etwa Deutschland, Großbritannien, Japan, Kanada, Neuseeland und die USA - kündigten als Reaktion auf die Vorwürfe an, ihre Zahlungen an das Hilfswerk vorerst zu stoppen.