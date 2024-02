Haydn-Privathochschule ermittelt nun gegen Lehrer

Misstöne im Unterricht in der Joseph-Haydn-Privathochschule in Eisenstadt: Mit Anschuldigungen von mehreren Seiten sieht sich nun ein Musikpädagoge konfrontiert, der schon länger im Haus tätig ist. „Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde der Landesbedienstete in Abstimmung mit dem Amt der Landesregierung umgehend dienstfrei gestellt“, teilt die Hochschulleitung mit.