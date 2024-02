Grüezi! Sturms Dante macht Abflug in die Schweiz

„Müssen an die Grenzen gehen“

Der letzte Bullenritt endete in Graz mit einem 2:2 - davor gab’s es in der Meistergruppe zwei Niederlagen (1:2, 0:2). „Wir werden alles probieren, um einen guten Gegner abzugeben und die Bullen zu ärgern. Das macht Spaß! Aber wir müssen an unsere Grenzen gehen“, fordert Ilzer vor dem Hit, den sich 1250 Sturm-Fans in der Mozartstadt nicht entgehen lassen.