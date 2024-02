Eine moderne Oper wie ein Computerspiel

Ultimative Liebe zwischen Mensch und KI

Wovon erzählt nun „Trancendence“? In naher Zukunft regiert die Künstliche Intelligenz. Eine KI verliebt sich in einen Menschen. „Und zwar auf so ultimative Weise, dass sie sogar ihren Körper verlassen können, und trotzdem leben und lieben. Die Geschichte verbindet also Zukunft mit Vergangenheit in form einer transzendentalen, hinduistischen Geschichte“, erklärt Denovaire, der für die Musik Komposition und Improvisation verflochten hat und die drei Sängerinnen sowie die zwei Sänger ins Zentrum stellt.