Megainvestition von Doppelmayr in Wolfurt

Es sind schwindelerregend hohe Zahlen, mit denen der heimische Seilbahn-Spezialist Doppelmayr im Zuge seines neuen Ausbauprojekts hantiert: 200 Millionen Euro nimmt das Unternehmen in den kommenden fünf Jahren in die Hand, um den Standort Hohe Brücke in Wolfurt auszubauen - und zwar in Form neuer Produktionshallen mit einer Fläche von 45.000 Quadratmetern, das entspricht der Größe von über sechs Fußballfeldern. Zudem wird ein Hochregallager erbaut, das eine Lagerkapazität von 100.000 Kleinteilelagerplätzen, 50.000 Euro-Paletten-Plätzen und 1800 Plätzen für Großpaletten (6x2,5m) aufweist. Die Höhe dieses Gebäudes: stolze 40 Meter. In den neuen Hallen soll künftig auch im Schichtbetrieb gearbeitet werden.