Niedriglohnjobs in Deutschland gesunken

Vor allem Stellen im Gastgewerbe

Im Niedriglohnsektor arbeiten vor allem Frauen (19 Prozent vs. 13 Prozent bei den Männern). Nach Branchen betrachtet lag zuletzt ungefähr jedes zweite Arbeitsverhältnis im Gastgewerbe (51 Prozent) im Niedriglohnsektor, gefolgt von der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft (43 Prozent); Kunst, Unterhaltung und Erholung (36 Prozent). Am niedrigsten sind die Anteile in der öffentlichen Verwaltung, in der Finanz- und Versicherungsbranche, der Informations- und Kommunikationsbranche sowie im Bereich von Wasser, Abfallentsorgung und Umwelt.