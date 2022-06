Deutschland hebt den Mindestlohn auf 12 Euro an

Mehr als sechs Millionen Deutsche dürfen sich wohl bald über mehr Geld im Börserl bzw. im Portemonnaie freuen. Ein zentrales Wahlversprechen von Kanzler Olaf Scholz wird fix eingelöst, der Mindestlohn in der Bundesrepublik steigt ab 1. Oktober auf zwölf Euro an. Minijobber dürfen künftig etwas mehr verdienen, ohne dass Steuern und Sozialabgaben anfallen. Dies gab der Bundestag am Freitag bekannt.