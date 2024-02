Unfälle auf Skipisten fordern drei Schwerverletzte

Der Start der Semesterferien in einigen Bundesländern Österreichs sowie Deutschlands macht sich auf Tirols Skipisten deutlich bemerkbar. Neben dem Drama in Ischgl, bei dem ein Pole (49) tödlich verunglückte, kam es auch in der Skiwelt Wilder Kaiser in Kitzbühel zu drei Unfällen. Die Bilanz: Drei Schwerverletzte.