Skifahrer (49) stürzt in Ischgl 30 Meter in Tod

Das Drama ereignete sich am Mittwoch. Im Skigebiet Silvretta Arena in Ischgl fuhr der 49-Jährige mit seinen Skiern die schwarze Piste Nummer 34 in Richtung „Paznauner Thaja“ hinab. „Am Ende des Steilhanges geriet er über den Pistenrand hinaus“, heißt es von der Exekutive.