So klappt die Feuertaufe des neuen Sturm-Tormanns

Wenn der SK Sturm am Freitag in Salzburg (20.30) gegen den Meister bestehen und an die Spitze der Fußball-Bundesliga vorstoßen will, steht Tormann und Liverpool-Leihgabe Vitezslav Jaros im Visier. Wie seine beiden Vorgänger im Tor will auch der Tscheche ein erfolgreiches „Bullen-Debüt“ feiern.