Home Invasion ++ König Charles braucht William

Bei einer Home Invasion in Würnitz in der Gemeinde Harmannsdorf, soll ein 71-jähriger Hausbesitzer in der Nacht auf Mittwoch einen der Einbrecher angeschossen haben. Und: Die Nachricht von König Charles‘ Krebsdiagnose erschüttert die Königsfamilie und Royal-Fans weltweit. Prinz William mus jetzt für die Familie und Königreich da sein. Das sind unter anderem die Themen bei den News, mit Moderatorin Stefana Madjarov.