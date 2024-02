Islamist in französisches Gefängnis verlegt

Einziger Überlebender des Terrorkommandos

Abdeslam ist französischer Staatsbürger und gilt als einziger Überlebender des Terrorkommandos. Er wurde erst nach monatelanger Flucht vor der Polizei in Brüssel gefasst. Sein älterer Bruder Brahim gehörte zu den Attentätern, die sich in Paris in einer Bar in die Luft sprengten. Die beiden waren in Molenbeek in Brüssel aufgewachsen, der als Rückzugsort radikaler Islamistinnen und Islamisten bekannt ist. Abdeslam arbeitete als Mechaniker, hatte Aushilfsjobs und kam 2011 wegen versuchten Diebstahls in Haft. Der Polizei war er zudem wegen Drogendelikten bekannt.