Gericht: Abdeslam muss in Frankreich ins Gefängnis

Der für die islamistischen Anschläge in Paris und Brüssel verurteilte Terrorist Salah Abdeslam darf seine lebenslange Haftstrafe nicht in Belgien absitzen. Abdeslam hatte vergangene Woche beantragt, nicht nach Frankreich ausgeliefert zu werden und seine Strafe in Belgien verbüßen zu dürfen. Diese Forderungen lehnte ein Gericht in Brüssel am Mittwoch ab.