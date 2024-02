EU leitet neues Verfahren gegen Ungarn ein

Die ungarische Regierung will „ausländische Einmischung“ verhindern und hat dazu ein Gesetz geplant - die EU-Kommission hat nun wegen des Verdachts auf massive Grundrechtsverstöße ein neues Verfahren gegen Ungarn eingeleitet. In einer für diesen Zweck geschaffenen ungarischen Regierungsbehörde zur Überwachung der staatlichen „Souveränität“ sieht Brüssel ein Mittel zur Einschränkung der Meinungsfreiheit und anderer europäischer Grundrechte in Ungarn.