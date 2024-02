Mitten im Signa-Chaos: Benko kauft Millionenpferd

Die Ratenzahlung für Kika/Leiner

Der Kauf Ende Juli besitzt Brisanz. Am 31. Juli 2023 tritt nämlich am Landesgericht St. Pölten der Gläubigerausschuss im Konkursfall Kika/Leiner zusammen. Mit besonderer Spannung erwartet wird in dem vertraulichen Gremium der Bericht des besonderen Masseverwalters, der seit Mitte Juni die Themen einer möglichen Insolvenzverschleppung sowie Zahlungsflüsse an Signa-Gesellschaften zu durchleuchten hat. Die brisante Frage lautete damals bereits: Haftet jemand für die Konkursschulden - damals „nur“ in der Kika/Leiner-Pleite. Allerdings: Es geht um viel Steuergeld - die Republik ist mit insgesamt mehr als 90 Millionen Euro größter Gläubiger.