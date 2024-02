Abgestelltes Automatik-Auto rollte in Bankfiliale

Das lief wohl nicht wie geplant: Ein 58-jähriger Mann stellte am Dienstagmorgen um 8.40 Uhr sein Auto vor einer Bankfiliale in Sulz ab und betrat anschließend das Geldinstitut. Allerdings hatte der Mann die Rechnung ohne das Automatik-Getriebe seines Autos gemacht, denn der Pkw setzt sich plötzlich in Bewegung und rollte direkt auf die Glasfassade der Bank zu.