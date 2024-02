Säumige Signa-Töchter zahlten eine Million Strafe

Laut Anfragebeantwortung von Justizministerin Alma Zadic (Grüne) gab es von 2019 bis 2023 Strafzahlungen in Höhe von knapp einer Million (913.500 Euro). Mehr als bisher angenommen. Dies nahm man bei Signa aber offenbar billigend in Kauf. Dies passt für kritische Beobachter auch ins Gesamtbild des Benko-Imperiums - schwer durchschaubar bzw. undurchsichtig bis in die letzten der vielen tausend Winkel.