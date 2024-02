Benkos Chalet: „Er war offenbar sein bester Gast“

Das Chalet N., Luxusressort in Lech, erschaffen von Immobilienjongleur René Benko. Einstiger Überflieger, nun im freien Fall. Insolvenzen erschüttern sein Reich. Es bröckelt überall. Auch in Lech. Jetzt stellt sich heraus, das Chalet N., benannt nach seiner Ehefrau Nathalie, wurde zwar als Hotel ins Leben gerufen, doch dürften René Benko und Co. die besten Kunden gewesen sein. Und: In Corona-Zeiten bekam man von der COFAG 1,2 Millionen für Ausfälle. Steuergeld.