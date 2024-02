Busfahrer: Gewerkschaft ortet „Sicherheitsrisiko“

Die neue Regelung betrifft den Gelegenheits- und Reiseverkehr. Der Bundessekretär des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida, Karl Delfs, appellierte am Dienstag in einer Mitteilung an die EU-Abgeordneten, dieser Regelung im Parlament, die eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen bedeuten würde, nicht zuzustimmen. „Die Profitbedürfnisse der Touristikwirtschaft und Buslobby dürfen nicht über die Sicherheit der Menschen gestellt werden.“