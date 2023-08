Was die Unwetter mit dem Klimawandel zu tun haben

Rekordpegel in Flüssen, Bächen und Seen

Das zeigt sich ganz aktuell wieder am Beispiel Kärnten. Innerhalb von 24 Stunden sind am Loiblpass 123,6 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen - das entspricht dort der mit Abstand höchsten Regenmenge für einen Sommermonat seit Messbeginn. Gleich mehrere Bäche und Flüsse in den Karawanken durchlebten ein 100-jährliches Hochwasser, manche Seen, wie der Wörthersee oder auch der Ossiachersee erreichten einen Pegel wie seit 1991 nicht mehr.