Antisemitismus-Beauftragter wendet sich an Uni

„Ich bin entsetzt über den gewaltsamen Angriff auf einen jüdischen Studenten am Wochenende mitten in Berlin“, sagte der Antisemitismusbeauftragte der deutschen Regierung, Felix Klein, am Montag. Er forderte die Freie Universität Berlin dazu auf, eine mögliche Exmatrikulation des 23-jährigen Verdächtigen zu prüfen. Die Vorstellung, „dass auf deutschen Straßen Juden angegriffen und schwer verletzt werden, weil sie Juden sind“, sei „unerträglich.“