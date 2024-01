Antisemitische Vorfälle nehmen zu

Der Antisemitismus in Österreich hat eine neue Form erreicht. Die Situation hat sich seit dem 7. Oktober akzentuiert. Die gravierenden Auswirkungen spürt man deutlich, vor allem bei antiisraelischen Demonstrationen, antisemitischen Schmierereien sowie Hassbotschaften in Sozialen Medien. Was der neue Antisemitismus bedeutet, ist eine der zentralen Fragestellungen des Historikers Gerald Lamprecht von der Universität Graz.