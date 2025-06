Grünes Licht: Bulgarien darf den Euro einführen

Endgültige Entscheidung am 8. Juli

Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagte, der Euro sei ein greifbares Symbol für die Stärke und Einheit Europas: „Bulgarien ist seiner Einführung als Währung heute einen Schritt nähergekommen.“ Dank des Euro werde Bulgariens Wirtschaft gestärkt. Die Finanzminister der Euro-Zone müssen noch zustimmen, was als Formalie gilt. Die endgültige Entscheidung soll am 8. Juli fallen.