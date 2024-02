Jüdischer Student (30) in Berlin niedergeschlagen

Der 30-Jährige setzt sich an der Freien Universität in Berlin für Belange jüdischer Studierenden ein. Das Opfer war mit einer 24-jährigen Bekanntschaft unterwegs, als der 23-jährige Kommilitone, der propalästinensische Positionen vertreten soll, die beiden konfrontierte. Laut Polizei kam es in weiterer Folge zu einer verbalen Auseinandersetzung, die sehr bald handgreiflich wurde.