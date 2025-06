Sohn (25) ging mit Messer auf Vater und Mutter los

Szenen wie aus einem Horrorfilm hatten sich am 26. Jänner in Palting, einem beschaulichen Dörfchen am halben Weg zwischen Braunau und Salzburg, abgespielt. Lange schon war ein 25-Jähriger wegen paranoider Schizophrenie in psychiatrischer Behandlung gewesen. In den Tagen davor dürfte er aber seine Medikamente durch Drogen ersetzt haben. Mit einer Kombination aus Benzodiazepin und Amphetamin im Blut beging er jene Tat, um die es am Mittwoch am Landesgericht Ried ging.