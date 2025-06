Dieser Star treibt Sie für den guten Zweck an

Zwei Promis am Werk

Florian Gschwandtner? Den kennen Sie doch auch, oder? Der Oberösterreicher gründete mit Runtastic eines der erfolgreichsten Start-ups in Österreich, verkaufte die Laufapp 2015 an Adidas. Gemeinsam wollen sie mit der foxifitness-App einerseits für mehr Bewegung in der Bevölkerung sorgen, andererseits Spenden für den guten Zweck sammeln. „Fitness kann mehr sein als nur Sixpack und Selbstdarstellung. Sie kann verbinden, helfen und motivieren – genau das wollen wir mit dieser Challenge erreichen“, so Florian Gschwandtner.