Nach Unfall noch eine Rechnung mit dem Berg offen

Okay von Freundin

Letztes Jahr bestritt er in Tschechien erstmals wieder ein Rennen auf einem Rundkurs, heuer war er auch schon beim Bergrennen in Landshaag am Start. „Ich war Trainings-Schnellster und im Rennen bin ich in der Stock 600 Dritter geworden“, so Reisinger, der nun am 14. und 15. Juni auch erstmals wieder in Julbach mit seiner Yamaha mit bis zu 260 km/h den Berg rauf rasen wird.