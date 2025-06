Schlägt Szczesny hier Landsmann Lewandowski K.o.?

Im Video zu sehen: Aus dem Nichts wendet sich der polnische Keeper dem Stürmer zu, holt aus und zieht durch. Kurz darauf liegt Lewandowski am Boden. Lang lässt der 36-Jährige die Attacke aber nicht auf sich sitzen und so kassiert auch Szczesny einen Schlag ins Gesicht, in dessen Folge er sich die Hand an die Nase hält.