Verliert Sturm einen weiteren Leistungsträger?

Bei Dante ist alles möglich

Mit Dante wird in den nächsten Tagen wohl noch ein vierter Abgang hinzukommen. Der Linksverteidiger wird heute, spätestens Mittwoch, vom Afrika-Cup zurückerwartet. „Wir sind mit einem Klub in finalen Gesprächen“, erklärt Sportchef Andreas Schicker. Ein Fix-Verkauf als auch ein Wechsel mit hoher Leihgebühr samt Kaufoption sind beim Teamspieler Thema. „Das hängt letztlich vom neuen Verein ab“, meint Schicker. Wohin die Reise des 23-Jährigen (seit 2019 bei den Schwarzen, 129 Spiele) geht, verrät der Sportchef (noch) nicht. „Das Transferfenster in dieser Liga ist noch länger offen.“ Dürfte also die Türkei oder Schweiz werden