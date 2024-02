Signa-Gläubiger erstatteten bereits Anzeige

Aktuell ist die Signa Development in einem Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (siehe Video oben). Auf ihrer Website heißt es, dass das Unternehmen in „Entwicklungsprojekte in Ballungszentren, besonders im deutschsprachigen Raum und Norditalien“ investiere. „Dazu zählen Bürogebäude und Hochhäuser, Wohnanlagen, zukunftsorientierte Retailflächen und Hotels. Das Unternehmen verfolgt die Strategie ,Kaufen-Entwickeln-Verkaufen'.“